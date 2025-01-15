DEM Parti heyetinin 2. İmralı ziyareti ne zaman? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama

DEM Parti heyetinin, Abdullah Öcalan'la ikinci kez görüşüp görüşmeyeceğiyle ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. İkinci görüşmeyle ilgili bir talepte bulunulmadığını belirten Bakan Tunç, "Bu çabaya hep beraber destek veriyoruz. Yeni görüşme talebi olursa bu değerlendirilir." dedi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
DEM Parti heyetinin 2. İmralı ziyareti ne zaman? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan, "terörsüz Türkiye" doğrultusundaki yeni açılım süreci ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan'la görüştükten sonra Meclis'teki partilerle bir araya gelen DEM Parti heyetinin yeniden İmralı'yı ziyaret edip Abdullah Öcalan'la görüşüp görüşmeyeceği merak ediliyor.

İkinci ziyaretin ne zaman gerçekleşeceğine ilişkin tartışmalar sürerken konuyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan önemli bir açıklama geldi.

Bakan Yılmaz Tunç, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

DEM Parti heyetinin, teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ikinci kez görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine Bakan Yılmaz Tunç, ikinci görüşmeyle ilgili bir talepte bulunulmadığını belirtti.

Talepte bulunulduğunda bunun değerlendirileceğini ifade eden Yılmaz Tunç, terörsüz Türkiye için büyük çaba verildiğini dile getirdi.

Tunç, PKK'nın tamamen lağvedilmesi, milli birliğin ve kardeşliğin güçlendirilerek Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı'nda daha güçlü olması için de büyük çaba gösterildiğini vurgulayarak, "Bu çabaya hep beraber destek veriyoruz. Yeni görüşme talebi olursa bu değerlendirilir." diye konuştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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