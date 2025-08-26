DEM Parti heyetinin İmralı'ya gideceği tarih belli oldu

Heyet, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında TBMM’de kurulan “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” sonrası Öcalan ile yapacağı ilk resmi görüşmeye hazırlanıyor.

DEM Parti’den Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol’dan oluşan heyet, Öcalan ile en son 25 Temmuz tarihinde bir araya gelmişti. Yeni görüşmede, Türkiye’nin gündemindeki terör, demokrasi ve barış sürecine ilişkin konuların ele alınması bekleniyor.