Iğdır'da izinsiz bir şekilde düzenlenen “Rojava için Adalete Yürüyoruz” yürüyüşünde gözaltına alınan DEM Parti Iğdır İl Başkanı Deniz Kaynar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gözaltına alınanlardan 30’u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Geriye kalan 18 kişi ise adliyeye sevk edildi.

Savcılık ve mahkeme işlemlerinin ardından DEM Parti Iğdır İl Başkanı Deniz Kaynar tutuklandı. İl Genel Meclisi üyesi Medet Serhat hakkında ev hapsi kararı verildi. Diğer 16 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.