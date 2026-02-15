DEM Parti İmralı heyeti, yarın Abdullah Öcalan ile görüşecek
DEM Parti, İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol’un yarın (16 Şubat Pazartesi) Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası’na gideceğini duyurdu.
Yayınlanma: Güncellenme:
DEM Parti, İmralı Heyeti’nin yarın İmralı Adası’na gideceğini açıkladı.
Yapılan duyuruya göre, DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol; Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere 16 Şubat Pazartesi günü İmralı’ya gidecek.