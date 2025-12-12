DEM Parti İmralı heyetinden Bahçeli görüşmesi sonrası açıklama

DEM Parti İmralı heyetini oluşturan Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) temaslarına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek devam etti.

Heyet, saat 14:05 itibarıyla MHP liderini makamında ziyaret etti. Bahçeli ve MHP'nin yetkili kurmayları, DEM Partili heyeti kapıda karşılayarak ağırladı.

Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından taraflar ortak bir açıklama yaptı. Görüşmede sürecin geldiği aşama ve bundan sonraki adımlar ele alındı.

“YASAL BİR DÜZENLEMEYE İHTİYAÇ VAR”

Görüşme sonrası konuşan heyet üyesi Pervin Buldan, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiğimizi özellikle belirtmek istiyorum.

2 Aralık’ta İmralı’da yaptığımız görüşme ve sonrasında yaşanan tartışmalara dair Sayın Bahçeli ve heyetini bilgilendirdik; sürecin geldiği aşamaları konuştuk. Bundan sonra yapılması gerekenler konusunda da istişarelerde bulunduk, fikir alışverişi yaptık.

Çok önemli, çok kıymetli ve çok değerli bir görüşme oldu; bunu ifade etmek isterim.

Sürecin geldiği aşama itibarıyla, yeni bir zemin ya da yeni bir aşama üzerinde ilerlemek gerektiğini düşünüyoruz. İkinci aşamaya geçtiğimizi söylemek gerekiyor.

İkinci aşamada da yasal ve hukuki bir zemine ihtiyaç var; bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Bu yasal düzenleme elbette bir barış yasası olmalıdır; bunu özellikle ifade etmek istiyoruz.

Bundan sonra hem komisyonun hem siyasi partilerin yapacağı çalışmalar bu düzeyde önemli olacaktır. O yüzden biz de kendi görüşlerimizi Sayın Bahçeli’ye aktardık; yasaya dair beklentilerimizi ilettik ve kendilerinin katkılarını istedik.

Zaten Sayın Bahçeli’nin sürecin başından beri çok kıymetli katkıları olduğunu, bundan sonra da olacağına yürekten inandığımızı belirtmek isterim. Bu noktada kendisine ve heyetine bir kez daha teşekkür ediyoruz.”

BAHÇELİ’DEN KISA VE NET YANIT

Pervin Buldan’ın açıklamalarının ardından söz alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Buldan’ın değerlendirmelerine ilişkin olarak, “Pervin Hanım konuyu açıklıkla ifade ettiler. Her cümlesine imzamı atıyorum.” ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ HEYETİ BABACAN İLE GÖRÜŞTÜ

DEM Parti İmralı heyeti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yapılan görüşmeden önce saat 11.00’de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret etti. Görüşmenin ardından açıklama yapan Babacan, sürecin oldukça önemli bir aşamada olduğunu belirterek desteklerini sürdüreceklerini söyledi.

Babacan, Meclis Komisyonunun süreci tamamlayarak raporunu hazırladığını ifade ederek, “DEVA Partisi olarak raporumuzun üzerinden geçtik. Bir iki güne kadar raporumuzu tamamlayıp Meclis Başkanlığına sunacağız” dedi.

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Pervin Buldan, sürecin yeni bir evreye girdiğini dile getirdi. Buldan, şu ifadeleri kullandı:

“Birinci aşama tamamlandı diyebiliriz. Birinci aşamada yapılması gerekenler yapıldı. Komisyon en son bir heyeti İmralı’ya gönderdi. Komisyon üyeleri İmralı’da önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Şimdi yasal bir düzenlemenin yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bununla ilgili hızla adımların atılması gerekiyor. Bu sürecin başarıya ulaşması için bir barış yasasına ihtiyaç var.”

Buldan, gelecek hafta diğer siyasi partilerin genel başkanlarıyla da görüşmeler yapılacağını belirterek, “En son belki Cumhurbaşkanı ile tekrar görüşmemizi gerçekleştirip gelinen noktada yapılması gerekenleri bir kez daha görüşeceğiz” ifadelerini kullandı.

MHP’Lİ FETİ YILDIZ’IN RAPORU MECLİS’E SUNULDU

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın, önceki gün hazırlanan raporu Meclis’e sunduğu bildirildi. Rapora ilişkin açıklama yapan Yıldız, şu ifadeleri kullanmıştı “Raporumuz 120 sayfadan oluşuyor. Daha çok siyasi değerlendirmeler var, sonunda hukuken yapılacaklar var. Hukuken yapılacaklar şarta bağlı. Örgütün tamamen dağıtılması, silahların teslim edilmesi ve bu hususun da güvenlik güçleri tarafından tespit ve ilan edilmesine bağlı. Türk Ceza Kanunu’nun 221. maddesi belli, suça karışmamış olanların gelip teslim olmaları halinde ceza görmeyecekleri ancak herhangi bir cezaya muhatap olmama manasında değil bu. Tamamen beraat şeklinde anlaşılmaması gerekir, denetimli serbestlik süresinde tahliye olacaklardır.”