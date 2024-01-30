DEM Parti PKK elebaşı için yürüyecek

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları grup toplantısında 1 Şubat’ta “Büyük Özgürlük Yürüyüşü” başlatacaklarını duyurarak şöyle konuştu:

- Bugün adalet nöbetinde olan annelerimizin söylediği şarkılar, türküler anlattıkları hikayeleri bu mücadelenin ilmik ilmik nasıl örüldüğünü bize gösteriyor. 1 Şubat'ta Kürdistan'ın pek çok kentinden yürüyüş başlatılacak. 1 Şubat'ta Kars'tan ve Van merkezinden iki kol şeklinde başlatılacak olan büyük özgürlük yürüyüşü Şubat'a kadar devam edecek. Peki bu yürüyüşün amacı nedir? Cezaevinde başlayan açlık grevleri, adalet nöbetiyle aynı amacı taşımaktadır. İmralı tecridinin ortadan kalkması ve Kürt sorunun barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmesi. Bu yürüyüşteki her uğrak alanımızda işçilerle, kadınlarla buluşmalar, Türkiye'de yaşanan bütün sorunların Kürt sorunuyla bağlantısını kuran bir yerden bu yürüyüşümüz gerçekleştirilecek. DEM Parti olarak da bu yürüyüşümüzde yerimizi alacağız. Ama sadece DEM Parti olarak değil, bu ülkede aydınlar, yazarlar, demokrasi isteyen güçlerin temsilcileri de bu yürüyüşte bizlere eşlik edecekler.