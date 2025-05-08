DEM Parti'den çarpıcı açıklama: Sırrı Süreyya Önder’in aracında suikast düzeneği

Hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in aracında 2 Nisan’da suikast amaçlı bir düzeneğin bulunduğu ortaya çıktı. DEM Parti, olayın kamuoyuna yansıtılmadığını ve incelemenin sürdüğünü açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
DEM Parti'den çarpıcı açıklama: Sırrı Süreyya Önder’in aracında suikast düzeneği
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DEM Parti’nin açıklamasına göre, 2 Nisan tarihinde Sırrı Süreyya Önder’in aracında şüpheli bir durum tespit edildi. Otopark görevlisi, aracı kullanırken lastiklerden gelen ses üzerine durumu fark etti. Araç servise götürüldü ve yapılan incelemede aracın sol arka lastiğini patlatabilecek, demirden yapılmış keskin bir düzeneğin yerleştirildiği tespit edildi. 

DEM Parti, yaşanan olayı hem parti kurullarına hem de ilgili resmi makamlara iletti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Önder bu olayı parti kurullarına taşımış ve gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılmıştır. Olay ve ilgili kanıtlar resmi mercilere iletilmiştir. Hem partimiz hem de Sayın Önder konunun yakın takipçisi olmuştur. İncelemenin hassasiyeti nedeniyle konu kamuoyuna yansıtılmamıştır. Yürütülen araştırma ve incelemeye ilişkin tarafımıza henüz net bir sonuç iletilmemiştir."

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