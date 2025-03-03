DEM Parti’den Öcalan’ın çağrısına tam destek: “Ayrıştığımız hiçbir nokta yok”

DEM Parti, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısını desteklediklerini açıkladı. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, çağrının PKK tarafından kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

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DEM Parti’den Öcalan’ın çağrısına tam destek: “Ayrıştığımız hiçbir nokta yok”
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Öcalan’ın çağrısının ardından DEM Parti, ilk Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı sonrası açıklama yapan Doğan, PKK’nın ateşkes kararını değerlendirdi ve sürecin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

📌 Ayşegül Doğan: “DEM Parti olarak bu açıklamayı çok memnuniyet verici bulduğumuzu ifade etmek isteriz. Bu fırsatı güçlendiren bir açıklama bu.”

Doğan, DEM Parti’nin Öcalan’ın açıklamalarıyla tamamen aynı noktada olduğunu ifade etti ve hükümete zaman kaybetmeden harekete geçme çağrısında bulundu.

📌 Ayşegül Doğan: “Sayın Öcalan'ın çağrısını dünden daha büyük bir kararlılıkla destekliyoruz. Sayın Öcalan'ın çağrısıyla bizim ayrıştığımız hiçbir yer yok. Bizim de arzumuz demokratik bir toplum ve kalıcı barış. ‘En kötü barış bile en iyi savaştan daha iyidir’ dedik. DEM Parti olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazırız.”

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Doğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Ahmet Türk ve Selahattin Demirtaş ile görüştüğünü doğruladı.

📌 Ayşegül Doğan: “Partiler arası diyalog, liderler arası diyalog bizim bugüne kadar savunduğumuz şeyler. Hem Ahmet Türk ile hem de Selahattin Demirtaş ile yapılan görüşmeleri teyit ediyorum.”

Önümüzdeki süreçte 101 merkezde “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı Halk Buluşmaları” düzenleneceğini duyuran DEM Parti Sözcüsü, yasal düzenleme taleplerini yineledi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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