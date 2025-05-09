DEM Parti'den suikast şüphesi açıklaması: Önder’in aracına düzenek yerleştirildi

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in aracında 2 Nisan’da tespit edilen şüpheli düzeneğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
DEM Parti'den suikast şüphesi açıklaması: Önder’in aracına düzenek yerleştirildi
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Doğan, olayın suikast girişimi olabileceği ihtimaliyle ciddiyetle ele alındığını, ancak kamuoyunu kaygılandırmamak adına Önder’in talebiyle paylaşılmadığını söyledi.

Doğan, söz konusu düzeneğin aracın lastiğini patlatabilecek metal bir çubuk olduğunu belirtti. Düzenek, Önder’in yaşadığı sitenin güvenlik görevlisi tarafından fark edildi. Durumun hemen güvenlik birimlerine bildirildiğini aktaran Doğan, “Bu olayın istismar edilmesini istemediği için kamuoyuyla paylaşılmadı. Bu, olayın hafife alındığı anlamına gelmemeli. Aksine büyük bir titizlikle takip edildi” dedi.

“Makam aracına yerleştirildi”

Düzenekteki metal parça, aracın lastiğini kesebilecek keskinlikteydi. Güvenlik güçlerine teslim edilen parçayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilirken, aracın Meclis Başkanvekili sıfatıyla kullanılan resmi makam aracı olduğu kaydedildi. Doğan, olayın ardından gerekli tüm güvenlik önlemlerinin alındığını ifade etti.

Ayşegül Doğan, DEM Parti Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın İtalya’da trafik kazası geçirdiğine dair iddiaları da doğruladı. “Evet, bir kaza oldu ancak suikast girişimi söz konusu değil. Aracı kullanan arkadaşın yanlışlıkla ters yola girmesi sonucu ufak bir çarpışma yaşandı. Neredeyse maddi hasar bile oluşmadı. Aynı gün planlanan programa katıldılar” dedi.

PKK’nin kongre toplayacağına ilişkin haberlere de değinen Doğan, “Her an böyle bir duyuru gelebilir. Biz de bu süreci büyük bir dikkatle takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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