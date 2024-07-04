DEM Partili Başkan terörist cenazelerini organize ediyor!

PKK cenazelerini organize etti, terör örgütü paçavralarıyla sarılı tabut başında konuşma yaptı, söz verdi, mücadelenizi sürdüreceğiz dedi..



2024 yerel seçimlerin ardından Leyla Ayaz eş başkan olarak Diyarbakır Bağlar belediyesinde koltuğa oturdu. Terör örgütü yapılanması MEYA-DER başkanlığı ile başlayan siyasal yolculuğu bugün belediye başkanlığına kadar ulaştı.

Bağlar belediyesinde 2012-2017 yılları arasında temizlik işçisi olarak çalışan Sercan Deniz, Ayaz'ın terörist cenazelerini organize ettiğini söyledi.

Leyla Ayaz’ın başkanlığını yaptığı MEYA-DER’in faaliyetleri PKK'nın yayın organlarında da haber oldu. Aynı MEYA-DER terör örgütüyle bağı nedeniyle KHK ile kapatıldı.

Sercan Deniz, PKK cenazelerine zorla götürüldüklerini anlatıyor.



