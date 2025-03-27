DEM Partili Sakık’tan Yavaş’a protesto: Meclis’te gergin anlar

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağına yönelik "paçavra" ifadesini kullanmasıyla başlayan tartışma, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşındı.

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DEM Partili Sakık’tan Yavaş’a protesto: Meclis’te gergin anlar
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DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Yavaş’ı protesto etmek amacıyla Meclis kürsüsüne IKBY bayrağı ile çıktı. Genel Kurul’da tansiyon yükseldi.

Sakık, kürsüde yaptığı konuşmada, “Bu bayrak anayasal olarak Irak Kürdistanı'nda yönetimi temsil eden ve bütün dünyaca kabul gören bir bayraktır” diyerek Yavaş’ın sözlerine tepki gösterdi. “Bazı hadsizler bu bayrağa ‘paçavra’ diyor. Oysa Türkiye’nin orada elçiliği var, her ay 1 milyar dolar ihracat yapıyor” ifadelerini kullandı.

Sakık’ın açıklamalarına İYİ Partili vekillerden sert tepki geldi. İYİ Parti milletvekili Turhan Çömez, “Neden paçavra dediğini biliyor musunuz? Çünkü o paçavra…” sözleriyle karşılık verdi. Tartışmaların büyümesi üzerine Genel Kurul oturumuna ara verildi.

Öte yandan, Mansur Yavaş’ın 22 Mart’ta yaptığı açıklamalara CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den düzeltme geldi. Özel, DEM Parti’nin tepkisi üzerine helallik istemişti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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