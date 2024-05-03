DEM Partililer Erbil Valisiyle Türkçe tercüman aracılığıyla konuşabildi!

DEM Partililerle Erbil Valisi Tercüman aracılığıyla anlaşabildi! Irak Kürdistan Bölgesel yönetimi içinde yer alan Erbil’in Valisi Omid Hoşnav Diyarbakır’da DEM Parti’yi ziyaret etti. Ziyarette anlaşma Türkçe tercümanla sağlandı.

Editör: Ekrem Demir
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Irak Kürdistan Bölgesel yönetimi içinde yer alan Erbil ilinin Valisi Omid Hoşnav Tarım ve Hayvancılık fuarı kapsamında Diyarbakır’a geldi. Hoşnav, DEM Parti’yi de ziyaret etti. Ziyarette DEM Parti İl Eşbaşkanları Pınar Sakık Tekin, Abbas Şahin ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Berdan Öztürk’le yapılan görüşmede Türkçe tercüman kullanıldı.

Irak’ın kuzeyine Sorani lehçesi kullanılıyor. Diyarbakır ve çevresi ise Kırmançi lehçesinde konuşuyor. İki lehçe birbirlerini anlayamıyor.

Görüşmede DEM Parti Diyarbakır il başkanları Pınar Sakık Tekin ve Abbas Şahin Türkçe yaptıkları konuşmada "Büyük Kürdistan" vurgusu yaptılar.

PKK Lideri Abdullah Öcalan 1989 yılında İkibine Doğru Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Doğu Perinçek’e verdiği röportajda “Ne Kürtçesi, rüyalarımı bile Türkçe görüyorum” demişti.

Erbil Valisi Omid Hoşnav Ak Parti Diyarbakır İl Başkanlığını da ziyaret ziyaret ederek “Barış Sürecinin” yeniden getirilmesi şeklinde mesajlar verdi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# DEM Parti # erbil # Irak Bölgesel Kürt Yönetimi
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