DEM Parti'nin Demirtaş'ı ziyaret edeceği tarih netleşti
DEM Parti İmralı Heyeti, 11 Ocak Cumartesi günü Edirne Cezaevi’nde önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı, 12 Ocak Pazar günü ise Kandıra Cezaevi’nde önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ı ziyaret edecek.
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DEM Parti İmralı Heyeti, 11 Ocak Cumartesi günü Edirne Cezaevi’nde önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı, 12 Ocak Pazar günü ise Kandıra Cezaevi’nde önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ı ziyaret edecek.