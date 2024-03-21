DEM Parti'nin mitinginde terör propagandası: 166 kişi gözaltına alındı

DEM Parti'nin Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde düzenlediği Nevruz etkinliğinde terör propagandası yapılması üzerine 166 kişi gözaltına alındı.

DEM Parti'nin mitinginde terör propagandası: 166 kişi gözaltına alındı

HDP'nin devamı niteliğinde olan DEM Parti'nin terör örgütü PKK'yla olan bağı gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. DEM Parti'nin Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde düzenlediği Nevruz etkinliğinde PKK lehine slogan atan 166 kişi gözaltına alındı.

PKK LEHİNE SLOGAN ATTILAR

DEM Parti tarafından Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Nevruz etkinliği düzenlendi.

Terör örgütünü simgeleyen kıyafetlerle alana girmeye çalışan ve terör örgütü PKK lehine slogan attığı belirlenen 166 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü.


Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı alanda 7 binin üzerinde polis, etkinlik boyunca sahada görev yaptı.

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# DEM Parti # PKK SDG
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