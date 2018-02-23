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Demet Akalın, Nadide Sultan ve Sevda Türküsev'den Adalet Bakanı Gül'e ziyaret

Demet Akalın, Nadide Sultan ve Sevda Türküsev, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü ziyaret etti, çocuk istismarı ile ilgili kurulan komisyon hakkında bilgi aldı

Demet Akalın, Nadide Sultan ve Sevda Türküsev'den Adalet Bakanı Gül'e ziyaret

Demet Akalın, Nadide Sultan ve Sevda Türküsev, Adalet Bakanı  Abdulhamit Gül'ü makamında ziyaret etti.

Akalın, Sultan ve Türküsev, Gül'den cinsel istismar konularında bilgi aldı.

Demet Akalın ziyarete dair şunları belirtti:

"Sayın Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül’ü makamında ziyaret ettik.Kurulan komisyon hakkında bilgi aldık.Biz toplumu ağar yaralayan bu çocuk istismarlarından üstümüze düşen görevi yapmaya hazır olduğumuzu ilettik..ortak mesajlarımızı ilettik.Sayın Davut Öksüz e ilgi ve alakalarından dolayı teşekkürler."

Sevda Türküsev ise şöyle yazdı:

"Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit Gül Bey’i makamında ziyaret ettik. Tecavüz Ve taciz konularında Kurulan komisyon hakkında bilgi aldık. Bizlere düşen bir görev olduğunda her zaman devletimizin yanında olduğumuzu üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu ilettik. Bu farkındalıkta birlikte yolla çıktık"

ulusal.com.tr

Etiketler; #demet akalın #nadide sultan #sevda türküsev #adalet bakanı #abdulhamit gül
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