Savunma Sanayii Başkanı Demir, Altay tankının seri üretimi ile ilgili, "Sözleşme görüşmeleri bitti, yarın dahi imzalayabiliriz." dedi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'nda savunma sanayisindeki gelişmeler ve yürütülen projelerin seyrine ilişkin soruları yanıtladı.



"Siyasi tartışmaların F35 Projesi'nde bir etkisi yok"



Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "F35 Projesi'nin ortakları arasında siyasi zeminde oluşan tartışmaların bir etkisi yok." dedi.



"Altay tankında imzaları yarın dahi imzalayabiliriz"



Altay tankının seri üretimi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Demir, "Sözleşme görüşmeleri bitti, yarın dahi imzalayabiliriz. İlk tankın üretimini sözleşme imzasından sonra 18 ay olarak düşünüyoruz. Karasu'daki yatırım durdu, tank projesi gecikecek değerlendirmeleri asılsız." ifadelerini kullandı.



Milli Muharip Uçak Projesi'yle ilgili de konuşan Demir, "Motor konusunda görüştüğümüz ülke ve firmalar var. İşin merkezinde yerli şirket olmasını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.



Demir, "Lazer ve insansız sistemlere ilişkin saha testleri devam ediyor, teslimatları önümüzdeki günlerde başlayacak." dedi.