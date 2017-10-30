Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın ortaklaşa inşa ettiği Demir İpek Yolu'nda ilk tren bugün kalktı. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının açılış töreni Bakü'nün Alat limanında düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Erdoğan, "Londra'dan Çin'e kesintisiz demiryolu bağlantısı kurulacak" dedi.

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İpek Yolu'nu hayata geçiren proje tamamlandı. Tarihi hat, yeniden canlandı. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nda ilk tren yola çıktı.



"Demir İpek Yolu" için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili ve Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov'un katılımıyla tören düzenlendi.



Erdoğan, "Londra'dan Çin'e kesintisiz demiryolu bağlantısı kurulacak" dedi.



Cumhurbaşkanı, kısa adı BTK olan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattı için "kararlılığımızın eseri" vurgusu yaptı.



Konuşmaların ardından Bakü'den ilk resmi sefer için demir yoluna çekiçle vuruldu.



Daha sonra rayların açılışı yapıldı.



Ve tren yola çıktı...



Tarihi İpek Yolu'nu yeniden hayata geçirecek bir proje olarak nitelendirilen hat Çin'den Avrupa'ya kesintisiz demiryolu ulaşımını sağlayacak. Mesafe yaklaşık 7 bin kilometre kısalacak. Ürünler Çin'den Avrupa'ya demiryoluyla 15 günde ulaşılabilecek.



BTK demiryolu ile yılda 1 milyon yolcu ve 6.5 milyon ton yük taşınabilecek.



Toplam uzunluğu 838 kilometre olan demiryolunun, 76 kilometresi



ulusal.com.tr Daha sonra rayların açılışı yapıldı.Ve tren yola çıktı...Tarihi İpek Yolu'nu yeniden hayata geçirecek bir proje olarak nitelendirilen hat Çin'den Avrupa'ya kesintisiz demiryolu ulaşımını sağlayacak. Mesafe yaklaşık 7 bin kilometre kısalacak. Ürünler Çin'den Avrupa'ya demiryoluyla 15 günde ulaşılabilecek.BTK demiryolu ile yılda 1 milyon yolcu ve 6.5 milyon ton yük taşınabilecek.Toplam uzunluğu 838 kilometre olan demiryolunun, 76 kilometresi Türkiye 'den, 259 kilometresi Gürcistan'dan ve 503 kilometresi ise Azerbaycan'dan geçiyor.