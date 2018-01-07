Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'daki demir kilisenin açılış törenine katıldı. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un da katılığı törende konuşan Erdoğan "Böyle bir dönemde bu açılışın yapılması uluslararası topluma verilmiş çok önemli bir mesajdır" dedi.

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İstanbul Balat'ta bulunan demir kilise 7 yıllık restarasyonun ardından törenle açıldı.



Bulgar ortodokslar için büyük bir öneme sahip olan Stefan kilisesinin açılış törenine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve farklı dinlerin inanç önderleri katıldı.



Törendeki ilk konuşmayı Başbakan Binalı Yıldırım yaptı. Restarasyonunda emeği geçenlere teşekkür etti.



Başbakanın konuşmasının ardından kürsüye Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı.



Erdoğan, açılışın uluslararası topluma verilmiş çok önemli bir mesaj olduğunu söyledi.



Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binalı Yıldırım, Bulgaristan Başbakanı, Bulgar Ortodoks Kilisesi Patriği, Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Hacı, Fener Rum Patriği Bartholomeos ve Türkiye Hahambaşısı Rav İsak Haleva açılış kurdelesini kesti.



Tören alanından ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile yapacağı görüşme için Mabeyn Köşkü'ne geçti. Köşkte yapılan ikili görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.





ulusal.com.tr