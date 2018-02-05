O, Kuvayı Milliye'nin Ege'deki en büyük milis komutanıydı. 5 Şubat, Atatürk'ün "kardeşim" diye hitap ettiği Demirci Mehmet Efe'nin 57'nci ölüm yıldönümü.

Milli Mücadele kahramanı Demirci Mehmet Efe, 57'nci ölüm yıldönümünde anılıyor.



Yunan ordusuna karşı Aydın ve Menteşe yöresi Umum Komutanı olan Demirci Mehmet Efe, Ege'nin büyük bölümünü komuta etmişti. Efe'ye, 33 zeybek grubu bağlıydı.



Yazar İbrahim Kiraz, ömrü boyunca Demirci Mehmet Efe'yi araştırmış ve 4 kitap yazmış. Yazarın arşivindeki bir mektup, Nazilli Etnografya Müzesi'nde sergileniyor.



Atatürk'ün Demirci Mehmet Efe'ye yazdığı mektup, "Kardeşim" hitabıyla başlıyor.



1885'te doğan Demirci Mehmet Efe, 5 Şubat 1961'de hayata gözlerini yummuş ve askeri törenle toprağa verilmişti. Aydınlı Kuvayı Milliyeciler, 57'nci ölüm yıldönümünde O'nu anıyor.





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