Erzurum'da deprem oldu
Erzurum'da deprem oldu
Korkunç kaza: Ölenler var
Korkunç kaza: Ölenler var
Eskişehir ve Ege Denizi'nde deprem oldu
Eskişehir ve Ege Denizi'nde deprem oldu
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Demirören Medya satılıyor iddiası

Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR’ın, Demirören Medya Grubu’na ortak olmak için harekete geçtiği öne sürüldü

Demirören Medya satılıyor iddiası

Demirören Medya’nın Turkuvaz Medya’ya satılacağı iddialarının ardından yeni bir iddia daha gündeme geldi.

Medyaradar’ın kulis haberine göre, satış sürecinin Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak tarafından yönetildiği ve yeni oluşacak ortaklığa Turkuvaz’dan bazı geçişlerin olacağı da belirtildi.

Azerbaycanlı Global Medya Grup tarafından kurulan Haber Global isimli kanal da 24 Eylül 2018 tarihinde yayın hayatına girmişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Demirören Medya #Azerbaycan #SOCAR
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.