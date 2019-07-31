Demirören Medya satılıyor iddiası

Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR’ın, Demirören Medya Grubu’na ortak olmak için harekete geçtiği öne sürüldü

Demirören Medya’nın Turkuvaz Medya’ya satılacağı iddialarının ardından yeni bir iddia daha gündeme geldi.



Medyaradar’ın kulis haberine göre, satış sürecinin Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak tarafından yönetildiği ve yeni oluşacak ortaklığa Turkuvaz’dan bazı geçişlerin olacağı da belirtildi.



Azerbaycanlı Global Medya Grup tarafından kurulan Haber Global isimli kanal da 24 Eylül 2018 tarihinde yayın hayatına girmişti.



ulusal.com.tr