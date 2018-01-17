HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde meydana gelen saldırının ardından yaptığı açıklamalarla, TCK'nın 301'inci maddesindeki "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçunu işlediği iddiasıyla bugün yeniden hakim karşısına çıktı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde meydana gelen saldırının ardından yaptığı açıklamalarla TCK'nın 301'inci maddesindeki "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçunu işlediği iddiasıyla yargılanmasına devam edildi.



Ankara 25'inci Asliye Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsünde görülen duruşmaya, başka bir suçtan tutuklu Demirtaş'ın yanı sıra sanığın avukatları da katıldı.



Bazı HDP'lilerin de izlediği duruşmada Selahattin Demirtaş, savunmasına geçmeden önce usule yönelik itirazlarda bulundu.



Dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM'nin karar almadığını, bu nedenle dokunulmazlığının devam ettiğini savunan Demirtaş, bu sebeple yargılanamayacağını öne sürdü.



Selahattin Demirtaş, dokunulmazlığının devam edip etmediğinin TBMM'den sorulmasını isteyerek, Anayasa'nın dokunulmazlıkların kaldırılmasını düzenleyen geçici maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunulmasını talep etti.



Mahkeme hakimi, sanık ve avukatının iddianame okunmadan önce belirttiği iddia ve isnat konusu söylemlerinin Anayasa'nın 83/1 ve 83/2 maddeleri kapsamında mutlak ve nispi dokunulmazlık kapsamında kalıp kalmadığı, dosyada usul anlamında eksik bulunup bulunmadığı, bahse konu iddiaların bu anlamda mahkemelerinin önüne gelip gelemeyeceği, ayrıca Anayasa'nın 6718 sayılı yasa ile değişik geçici 20'nci maddesinin Anayasa'ya aykırı olup olmadığı yönlerinden, araştırma ve inceleme yapılmasına karar vererek, davayı 18 Nisan 2018'e erteledi.



Demirtaş şikayetçi oldu

Bu davadan sonra, bir sendikayı arayarak Selahattin Demirtaş'ı ve HDP yöneticilerini tehdit eden bir kişinin yargılandığı dava da aynı mahkemede görüldü.

Demirtaş, sanıktan şikayetçi oldu ve müdahillik talebinde bulundu.

Mahkeme, sanık hakkında yakalama emri düzenlenmesine karar vererek, davayı erteledi.