Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi. Geçtiğimiz günlerde Demirtaş için AİHM "tahliye edilsin" kararı vermişti. Bunun üzüne Demirtaş'ın avukatları tahliye talebinde bulunmuştu.

AİHM'in kararı üzerine Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinden tahliye talebinde bulunan Demirtaş'ın avukatları, talebin reddi üzerine bir üst mahkemeye itiraz etti.



İtirazı değerlendiren Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçelerini yerinde buldu. Ve avukatların tahliyeye yönelik itirazını reddetti.



Mahkeme, oy birliğiyle Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına hükmetti.



Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın hükmünün "nihai nitelikte olmadığı" yönünde karar almıştı.



ulusal.com.tr