Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "terör soruşturması" kapsamında tutuklanan ve dosyası güvenlik gerekçesiyle Ankara'ya nakledilen eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve güvenlik gerekçesiyle dosyası Ankara'ya nakledilen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davanın üçüncü celsesi tamamlandı.



Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, Demirtaş, avukatları ve bazı HDP milletvekilleri katıldı.



Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunmasına devam eden Demirtaş, hakkındaki soruşturmanın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütüldüğünü, yargılama yerinin de burada olması gerektiğini ifade etti.



Demirtaş, duruşmanın güvenlik gerekçesiyle Ankara'ya taşınmasının adil yargılanma hakkıyla bağdaşmadığını savundu.



Hakkında hazırlanan iddianamenin dokunulmazlığının bulunduğu döneminde yazılan 31 fezlekeden oluştuğunu belirten Demirtaş, suçlamaların farklı tarihlerde parlamento çatısı altında yaptığı konuşmalardan ibaret olduğunu iddia etti.



Savunmasının büyük kısmında Osmanlı'daki yönetim anlayışına değinen Demirtaş, özerklik ve başkanlık modelleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.



Bugünkü duruşmada yaklaşık 6 saat savunma yapan Demirtaş, yorulduğunu dile getirmesi üzerine Mahkeme Başkanı Murat İlhan, duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verdi.