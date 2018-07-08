Eski Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Emekli Albay Ümit Yalım, Milli Savunma Bakanlığının ihalelerine ilişkin Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliğin tehlikeli bir değişiklik olduğunu söyledi. Yalım, Türkiye’de yapılacak NATO tesislerinin artık Türkiye tarafından değil, NATO tarafından denetleneceğini söyledi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek ihalelere ilişkin esaslarda değişiklik yapılmasına dair Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.
Karara göre, Milli Savunma Bakanlığınca 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (b) bendi kapsamında gerçekleştirilecek ihalelere ilişkin esaslarda yapılan değişiklikle, 2 Temmuz 1953 tarihli Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı Müşterek Enfrastrüktür Programı gereğince Türkiye’de yapılacak inşa ve tesis işlerine dair kanun kapsamında yapılacak işlerde uygulanacak usul ve esaslar NATO kural ve uygulamaları çerçevesinde gerçekleştirilecek.
Eski Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım
‘DOKUNULMAZLIK VERİYOR’
Değişiklikle ilgili Aydınlık’a konuşan Emekli Albay Ümit Yalım, NATO tesislerinin daha önce Türk müteahhitler tarafından yapıldığını, bundan sonra yabancı müteahhitlerin de gelebileceğini söyledi. Yalım, “NATO kurallarına göre bu kararı verebilir. Yapılan inşaatta da bir kaza olması ya da bir suç işlenmesi durumunda, cezalandırmasını ya da sorgulanmasını da NATO usullerine göre yapacak. Dokunulmazlık veriyor yani.”
Yapılan değişikliğin teknik bir detay olduğunu ancak önemli olduğunu vurgulayan Ümit Yalım şunları söyledi:
‘DİNLEME CİHAZI KOYABİLİR’
“Mesela bir inşaat yapılacak. Bu inşaata bir takım gizli şeyler yaparlarsa haberimiz olmayacak. NATO yapacak o binaları. Kontrol ve denetim Türkiye’den çıkacak. Daha önce NATO kapsamında yapılan inşaatları Türkiye’nin İnşaat Emlak Başkanlığı denetliyordu, şimdi denetleyemeyecek. Kısacası kontrol Türkiye’den çıkıyor. Mesela bir yere ofis yapacak, oraya belki de dinleme cihazı koyacak ancak siz bunun var olup olmadığını denetleyemeyeceksiniz. Bu kabul edilemez.