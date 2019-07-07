Denetlemeler sırasında rahatsızlanan asker şehit oldu

Şanlıurfa'da 26 Haziran'da denetlemeler sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ikinci asker de şehit oldu. Uzman Onbaşı Volkan Şevik, Adana'da son yolculuğuna uğurlanacak.

Şanlıurfa’da, denetleme sırasında fenalaşan Uzman Onbaşı Kuddusi Volkan Şevik şehit oldu.



26 Haziran’da, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’ndaki denetlemeler sırasında iki asker rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.



Uzman Çavuş Mehmet Dursun şehit olmuş, Hatay'da defnedilmişti. Hayati tehlikesi devam eden Uzman Onbaşı Volkan Şevik ise Ankara’ya sevk edilmişti. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Uzman Onbaşı tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.



Şehidin naaşı bugün Adana'da son yolculuğuna uğurlanacak.



ulusal.com.tr



