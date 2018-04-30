Aydın Özakın... Cumhuriyet'in ışığıyla yetişti, kaymakam ve vali olarak bu ülkeye hizmet etti. Şimdi de "hayata gözlerimi yummadan evvel Doğu Perinçek'i cumhurbaşkanı koltuğunda görmek istiyorum" dedi.

Aydın Özakın, 1943'te Mardin'de doğdu. İlkokul dördüncü sınıftan başlayarak çalışıp okudu. Liseyi İzmir'de tamamladı, Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. Kaymakamlık, mülkiye müfettişliği ve valilik yaptı.



Görevi gereği hem Türkiye'nin dört bir yanını gezdi. Bu ülkenin Cumhuriyet ışığı taşıyan müstesna insanlarında.



Şimdi Türkiye'nin yol ayrımında olduğu bu günlerde Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'in aday olması için halkı 4-9 Mayıs günleri arasında Yüksek Seçim Kurullarına gitmek için çağrı yaptı.



Vali Özakın, kaymakamlık döneminde Perinçek'in memleketi Kemaliye'de de görev yaptı.



Perinçek ailesini de yakında tanıyor. Tek dileği var diyor ve şunu söylüyo... " hayata gözlerimi yummadan evvel Doğu Perinçek'i cumhurbaşkanı koltuğunda görmek istiyorum"



Haber: Ufuk Akkaya

Kamera: Akın Kara

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