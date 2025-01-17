Deniz Akkaya hakkında hapis kararı

Deniz Akkaya, menajeri Merih Yılmaz'a 2018 yılında Atina'da ev almak için 20 bin Euro'ya ihtiyacı olduğunu belirtti. Yılmaz, 70 bin TL'yi Akkaya'nın avukatı Merih Erkul'a teslim etti. Ancak Akkaya, daha sonra bir toplantı bahanesiyle Yılmaz'ı avukatın Beyoğlu'ndaki ofisine çağırdı. Yılmaz, ofise geldiğinde darp edildi ve borç karşılığında aracını devretmeye zorlandı. Yılmaz’a ayrıca, Akkaya'ya borcu olmadığını belirten bir metin imzalatıldı.

Olay sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Deniz Akkaya ve beraberindeki beş kişi hakkında "Hukuki Alacağını Tahsil Etmek Amacıyla Yağma Yapmak" ve "Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından iddianame düzenlenerek dava açıldı.

Sanıkların Savunması ve Karar

Sanıklar, aracın devrinin Yılmaz'ın rızasıyla gerçekleştiğini ve herhangi bir darp veya cebir olayının yaşanmadığını savunarak suçlamaları reddetti. Ancak duruşma savcısı, Akkaya'nın alacak iddiasını kanıtlayamadığını ve sanıkların Yılmaz'ı darp ederek aracına ve telefonuna el koyduklarını belirtti. Savcı, Akkaya ve diğer sanıklar için 15 yıl hapis cezası talep etti.

Mahkeme, sanıkların "Konutta Yağma" ve "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarını işlediğine kanaat getirerek Deniz Akkaya ve beş kişiye 13 yıl 4 ay hapis cezası verdi.