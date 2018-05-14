Sahil Güvenlik Komutanlığı, krizlerle gündemde olan Ege Denizi'nde önemli bir arama kurtarma tatbikatına imza attı. "Deniz Aslanı Tatbikatı", Sakız ve Midilli adalarının tam ortasında Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nde yapıldı. Müşterek tatbikat ile kara, deniz ve hava unsurlarının işbirliği ve koordinasyonu üst düzeye çıkarılması hedefleniyor. Bir diğer hedefte Türkiye'nin imkân ve kabiliyetlerini uluslararası kamuoyuna duyurmak.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Ege Denizi'nin uluslararası sularında Deniz Aslanı 2018 tatbikatını tamamladı.



Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının da katıldığı tatbikata iki senaryo icra edildi.



Arama kurtarma faaliyetlerinde işbirliği ve koordinasyonun yanı sıra Türk Sahil Güvenliğinin kabiliyetini uluslararası camiaya duyurmak da hedefler arasında. 15 ülkeden 22 gözlemci de Deniz Aslanı tatbikatını izledi.



İlk olarak, içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ve su alan bir kuru yük gemisinden tehlike sinyali alınmasıyla göçmenlerin ve mürettebatın kurtarılması faaliyeti icra edildi.



Tatbikata 6 sahil güvenlik gemisi, 2 uçak, 5 helikopter katıldı. Düzensiz göçmenler sahil güvenlik, kara ve hava kuvvetleri unsurlarıyla tek tek kurtarıldı.



İkinci senaryo ise Yunanistan'ın Sakız ve Midilli Adalarının ortasında yer alan "Türk Arama Kurtarma Bölgesi"nde icra edildi. Görev, yangın çıkan bir yolcu motorunu terk eden kazazedeleri kurtarmak ve yangına müdahale etmek.



Önce denizdeki kazazedeler tahliye edildi.



Aracından da yangın söndürüldü.





HABER: UFUK AKKAYA

KAMERA: AKIN KARA

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