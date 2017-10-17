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Deniz Baykal 3'üncü kez ameliyat edildi

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal yeniden ameliyata alındı. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, "Eski CHP Genel Başkanı Baykal'a yapılan beyin tomografisinde ödem ve kanama artışı izlenmesi ve fizik muayenesinde bununla uyumlu bulgular üzerine doktorları tarafından ameliyat kararı verilmiş olup, şu anda ameliyatı devam etmektedir" dedi. Sağlık Bakanı Demircan da "Endişe edilecek bir noktada değiliz" şeklinde konuştu. Baykal'ın ameliyattan çıktığı, sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Ameliyat sonrası Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, "48-72 saatte bazı komplikasyonlar olabilir. Kafa içi basıncı artınca müdahale edildi. Basınç nedeniyle ameliyat edildi. Ameliyat sonrası beyinde artık kanama yok. Baykal ameliyat sonrası, şu anda uyutuluyor. Ziyaret yasak" açıklamasını yaptı. Baykal, beyninde oluşan basınç nedeniyle 3. kez ameliyat edildi

Deniz Baykal 3'üncü kez ameliyat edildi

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal yeniden ameliyata alındı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Eski CHP Genel Başkanı Baykal'a yapılan beyin tomografisinde ödem ve kanama artışı izlenmesi ve fizik muayenesinde bununla uyumlu bulgular üzerine doktorları tarafından ameliyat kararı verilmiş olup, şu anda ameliyatı devam etmektedir" dedi.

SAĞLIK BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Deniz Baykal'ı Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesinde ziyaret etti. Bakan Demircan, ziyaret sonrasında gazetecilere açıklama yaptı

Demircan, "Hepinizin bildiği gibi Deniz Baykal geçirdiği bir beyin damarındaki tıkanma nedeniyle hastanemize yatırıldı. Gerekli müdahaleler yapılmış. Müdahaleler sonrasında yapılan izlemeler sonunda yeni bir müdahale gerekince gerekli müdahaleyi yeniden yapıyor arkadaşlar. Şu anda endişe edilecek bir noktada değiliz Sayın Baykal inşallah bu rahatsızlığın üstesinden gelecek. Tedavi neticesinde sağlığına kavuşacak inşallah ve diliyoruz. Şu anda detay bilgiye girmek istemiyorum. Detay bilgilendirmeyi hastaneniniz yapacak. Bir müdahale daha yapılıyor şu anda sayın Baykal'a. Kendisine şifalar diliyoruz. Ailesine geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

AMELİYAT BİTTİ

Yeniden ameliyata alınan eski CHP Genel Başkanı Baykal'ın beyin dokusunda bir problem olmadığı, beynindeki ödemin boşaltıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Ameliyat sonrası Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş şu açıklamayı yaptı:

48-72 saatte bazı komplikasyonlar olabilir. Kafa içi basıncı artınca müdahale edildi. Basınç nedeniyle ameliyat edildi. Ameliyat sonrası beyinde artık kanama yok. Baykal ameliyat sonrası, şu anda uyutuluyor. Ziyaret yasak.

BAYKAL'A 3. OPERASYON

Deniz Baykal, beyninde oluşan basınç nedeniyle 3. kez ameliyat edildi.



ulusal.com.tr

Etiketler; #antalya #chp #Deniz Baykal
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Nurten yalman - 1 hafta önce
Acil şifalar diliyorum
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