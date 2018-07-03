Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış oturumunu en yaşlı üye sıfatı ile yapacak olan Deniz Baykal, kararını değiştirdi. Baykal Meclis'e gelerek sadece yemin edecek. Oturumu ise ikinci en yaşlı üye olan Durmuş Yılmaz yönetecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 8 Temmuz Pazar günü düzenlenecek yeni dönemin ilk oturumunda milletvekilleri yemin edecek.



Meclis'in açılışını en yaşlı üye sıfatı ile Deniz Baykal yapacaktı. Tedavisi süren CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın karar değiştirdiği öğrenildi.



TBMM'deki oturumu en yaşlı üye sıfatı ile Durmuş Yılmaz'ın yönetmesi bekleniyor. Yılmaz, Meclis'e ilk kez giren İYİ Parti'den milletvekili seçilmişti.



Öte yandan partiler yemin töreninin ardından TBMM Başkanlığı için aday belirleme çalışmalarına başlayacak.



TBMM'de 26.Dönem TBMM Başkanlığı görevini AKP'li İsmail Kahraman yürütmüştü.



Kahraman yeni dönemde aday olmazken, AKPi'de Başbakan Yıldırım'ın Meclis Başkanlığı için adı sıkça telaffuz ediliyor.