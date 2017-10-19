Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Erkan İbiş, Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. İbiş, "Kanamada gerileme var, kötüye gidiş yok" dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın yoğun bakımdaki tedavisi 4'üncü gününde devam ediyor. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Demircan, "Deniz Baykal'ın sağlığıyla ilgili gelişmeler olumlu, olumsuz değişiklik yok" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın yoğun bakımdaki tedavisi 4'üncü gününde devam ediyor.



Geçtiğimiz Pazartesi günü yüksek ateş ve solunum sıkıntısı nedeniyle sabahın erken saatlerinde Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi'nde tedaviye alınan CHP Eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Beyine giden ana damarlarından birinde tıkanıklık olduğu belirlenen ve 4 günde 3 kez ameliyat edilen Baykal, ilk operasyondan sonraki 72 saatlik kritik dönemi atlattı. Tedavisine uyutularak devam edilen Baykal, bugün saat 08.45'de tomografiye girdi. Tomografi sonuçlarının bir önceki güne göre daha iyi olduğu öğrenilirken, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş'in saat 11.45'te doktorlarla değerlendirme toplantısı yaparak tomografi sonuçlarını değerlendireceği ve ardından Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri kamuoyu ile paylaşacağı ifade edildi.



Bu arada sabah saatlerinden bu yana hastaneye ziyaretler devam ediyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül hastaneye gelerek Baykal'ın ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunduktan sonra doktorlarından bilgi aldı./DHA



SAĞLIK BAKANI DEMİRCAN'DAN AÇIKLAMA



Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Demircan, "Deniz Baykal'ın sağlığıyla ilgili gelişmeler olumlu, olumsuz değişiklik yok" dedi.



İBİŞ'TEN BAYKAL İLE İLGİLİ YENİ AÇIKLAMA



Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Erkan İbiş, Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. İbiş, "Kanamada gerileme var, kötüye gidiş yok" dedi.



ulusal.com.tr