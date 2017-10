Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili, "Şu anda ciddiyetini koruyor. Kötüleşme yok. İnşallah daha olumlu istikamette gelişecek. Uyutma devam ediyor. Beyin dinlendiriliyor. Bu, tedavi amaçlı, beynin yorulmaması, ödemin gerilemesi için. Sayın Baykal'ın tedavisi Türkiye'nin en yetkili hekimleri tarafından takip ediliyor." dedi.

Bakan Demircan, Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) akademik yıl açılışına katılmak üzere geldiği Samsun'da Atatürk Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Demircan, "Sürekli takip ediyoruz. Bize Rektör'ün son gönderdiği mesaj, şu anda ciddiyetini koruyor. Kötüleşme yok. İnşallah daha olumlu istikamette gelişecek. Uyutma devam ediyor. Beyin dinlendiriliyor. Bu, tedavi amaçlı, beynin yorulmaması, ödemin gerilemesi için. Sayın Baykal'ın tedavisi Türkiye'nin en yetkili hekimleri tarafından takip ediliyor. Biz de takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Somali'den getirilen 35 yaralı Türkiye'de tedavi görüyor



Somali'deki terör saldırısının ardından yaralıların Türkiye getirilmesiyle ilgili de bilgi veren Demircan, orada Recep Tayyip Erdoğan adına yapılmış 220 yataklı hastanede çalışan hekimler aracılığıyla doğru bilgiler geldiğini söyledi.



Patlamanın hastaneye 4 veya 5 kilometre uzaklıkta olduğunu belirten Demircan, şöyle devam etti:



"Bizim hastanemiz orada yaralılara en yoğun müdahaleyi yapmış. 300'ün üzerinde can kaybı var. Hastanemiz 300'e yakın yaralıya müdahale etmiş. Hayatını kaybedenler dışında ilk etapta 60 civarında hastaya müdahale edilmiş, sonradan 40'a düşmüş, hastalar taburcu edildiği için. Bizim hastanemizden 10 ağır yaralıyı bize verdiler, diğer hastanelerden de 25 hasta aldık. Tedavisi Türkiye'de yapılması gereken hastalar. Kargo uçağımızla oraya ulaştık. İhtiyaçları olan cihaz, ilaç, tüketim maddelerini onlara ulaştırdık. Cumhurbaşkanları ve Başbakanlarıyla görüşme yaptıktan sonra biz de yaralılarla geldik. Şu anda Türkiye'de 35 yaralımız var. Ağır yaralılar bunlar, Türkiye'de bakımları yapılıyor. Bu hastaların refakatçilerini de getirdik yanlarında."



"Bize karşı çok minnettar Somali halkı"



Somali'deki hastanede Türk ve Somalili hekimlerin çalıştığına işaret eden Demircan, çok iyi koordinasyon sağladıklarını vurguladı.



Hastanenin yönetimini zamanla Somalili hekimlere devredeceklerini anlatan Demircan, şunları söyledi:



"Orada sadece Türkiye var. Olayın ardından Türkiye'den başka kimse yoktu. Sadece bazı ülkeler sormuş, 'İhtiyacınız var mı?' diye. Birleşmiş Milletlerin orada güvenlik gücü var. İç çatışmayı denetlemek için. Çünkü orada ciddi bir iç çatışma var. Onun dışında Birleşmiş Milletlerin sağlık desteğini görmedik. Bize karşı çok minnettar Somali halkı. Zaten biz oradayken de bizim peşimizden de yaptıkları mitinglerde Türkiye'ye ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sürekli beyan etmişler."



Bakan Demircan, Somali'de insanların kabile düzeyinde birbirine düşürüldüğüne işaret ederek şu değerlendirmeyi yaptı:



"Maalesef terör örgütleri oradaki bu ayrışmayı kullanıyor ve terör saldırıları küresel güçlerin etkisinde ilerliyor. Devlet zaafa uğramış tabii... Devletin zaafa uğraması çok ciddi bir hadise. Hani bir atasözümüz var, 'Ya devlet başa, ya kuzgun leşe'... Bir milletin varlığını sürdürebilmesi noktasında devletin ne kadar mühim bir yer işkal ettiğinin görüntüsünü orada yaşıyorsunuz ama Türkiye büyük bir ülke. Bu aziz millet, büyük bir millet. Her zaman olduğu gibi yine orada da mazlumlara el uzattı. Ben Türkiye'ye ve milletimize şükranlarımızı sunuyorum. Milletimizin bu onuru, gururu taşımamız her zaman dileğimizdir."



Mersin'de yaşanan terör olayının ardından yaralıların durumun iyi olduğunu belirten Demircan, tehlikeli bir durumun kendilerine rapor edilmediğini, tedavilerinin devam ettiğini aktardı.



Mide küçültme ameliyatları



Bakan Demircan, bir gazetecinin, "Mide küçültme ameliyatları konusunda bir yönetmelik değişikliği var mı?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:



"Sadece onunla ilgili değil, bu tür endikasyonlar konusunda denetim ve kontrol gerekir noktasında harekete geçildi, çalışmalar yapılıyor. Herkes kendi başına endikasyon koymamalı, bir. Her operasyon her yerde yapılmamalı, bu iki. Bununla ilgili normlar var aslında, bu normları geliştirip uygulanır halde tutmalıyız."