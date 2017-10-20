Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın tedavisi sürüyor. Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesinde bulunan Baykal’ın hayati riski devam ediyor. Baykal’ın eşi Olcay Baykal, "Hala risk varmış o yüzden bekliyoruz" diye konuştu. Baykal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da durumu yakından takip ettiğini söyledi.

Hafta başında beyne giden damarda pıhtı oluşması sonucu hastaneye kaldırılan ve üç kez de ameliyat edilen CHP’nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal konuştu.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Deniz Baykal'ın durumunu yakından takip ettiğini ifade eden Olcay Baykal, "Hala risk varmış o yüzden bekliyoruz" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Baykal’ın hastaneye kaldırıldığı günden beri tedavi sürecini yakından takip ettiğini söyledi.



Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Baykal'ın tedavisi Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi'nde sürüyor. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erkan İbiş dün yaptığı açıklamada, yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü ve bulguların iyi yönde olduğunu söylemişti.



Hastane yönetiminin son duruma ilişkin bugün de açıklama yapması bekleniyor.





ERDOĞAN BAŞUCUNDA DUA ETTİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Baykal’ın hastaneye kaldırıldığı günden beri tedavi sürecini yakından takip edip, bizzat ilgilendiği, hatta ziyaret edip, başucunda dua okuduğu söyleniyor. Olcay Hanım, “Cumhurbaşkanı çok ilgilendi. Başbakan da öyle. İkisi de geldiler. Yakından takip ediyorlar. Her gün iki üç bakan geliyor hastaneye ziyarete, sağ olsunlar” dedi. Olcay Hanım./Milliyet