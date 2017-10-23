Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın tedavisi sürüyor. Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesinde bulunan Baykal’ın hayati riski devam ediyor

Hafta başında beyne giden damarda pıhtı oluşması sonucu hastaneye kaldırılan ve üç kez de ameliyat edilen Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın tedavisi devam ediyor.



Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesinde tedavi olan Baykal’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor, hayati risk devam ediyor.



Baykal’a ziyaretler ise sürüyor. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Baykal'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.



Baykal'a ve ailesine geçmiş olsun dileğinde bulunan Malkoç, Türkiye'nin tıp alanında gelişmiş ülkelerden olduğuna ve başarılı ameliyatlar gerçekleştirilebildiğine işaret etti. Malkoç “Ağır bir ameliyat, ağır bir tedavi ama gün geçtikçe iyiye gittiğini görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor” dedi.



Baykal’ın sağlık durumuna ilişkin dün Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş’ten açıklama gelmişti. İbiş “Deniz Bey'in şuuru kapalı, durum ciddi, yaşamsal bulguları normal ve iyiye gidiş sürecinin en önemli bulgularından biri de bu. Normal seyrini koruyor" demişti.



ulusal.com.tr