CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal hala yoğun bakımda. Baykal’ın sağlık durumu ciddiyetini korurken son açıklamayı Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş yaptı. İbiş, ödem çözülme sürecinin devam ettiğini belirtti.

CHP’nin eski Genel Başkanı ve CHP Antalya milletvekili Deniz Baykal’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.



Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, İbn-i Sina Hastanesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada Baykal’ın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğünü belirtti.



Ödem çözülme sürecinin de devam ettiğini belirten İbiş “beynin toparlanmasını ve nörolojik bulguların daha iyiye gitmesini bekliyoruz" dedi.



9 gün önce solunum sıkıntısı ve yüksek ateş sebebiyle hastaneye kaldırılan Baykal’a cihazlı solunum desteği veriliyor.



Baykal’ın tomografisinin ve MR’ının çekildiğini belirten Prof. Dr. Erkan İbiş, olumsuzluğu destekleyecek yeni bir bulgu görülmediğini vurguladı.



Bu tür hastalıklarda günler, haftalar alabiliyor, bunu hepimiz biliyoruz diyen İbiş, "umudumuz beynin kendisini toparlayacağı yönünde" ifadelerini kullandı.



Baykal’a ziyaretçi akını ise devam ediyor. Sanat ve siyaset camiasından çok sayıda isim Baykal’ı yalnız bırakmıyor.





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