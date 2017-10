Eski CHP Genel Başkanı Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili Ankara Üniversitesinden açıklama yapıldı. Açıklamada, minimal de olsa olumlu gelişmelerin bulunduğu, kötüye gidiş olmadığı ve uyutma işleminin devam ettiği bildirildi. CHP Antalya Milletvekili Dr. Niyazi Nefi Kara, "En azından kötüye bir gidişimiz yok. Artı diyebileceğimiz milimetrik pozitif bir şeyler var ama bunu açıklamamız için zamana ihtiyacımız var. Devam edeceğiz. Belki daha günler, belki daha uzun sürecek bir mücadeledir bu. Bildiğimiz bir tarafı çok sağlam beynin. Kafatası içindeki o bölge bizim için çok önemliydi, konuşma merkezinin de olduğu. Diğer kuvvetle ilgili, bazı şeylerle ilgili olan bölümde hasarlanmalarımız var ama onun da ne kadarı kalacak, ne kadarı olacak onu zaman gösterecek. Tablonun biraz daha zamanla olumluya döneceğine inanıyorum. Tecrübelerimiz bunu gösteriyor" şeklinde konuştu

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumunda minimal de olsa olumlu gelişmeler bulunduğu, kötüye gidiş olmadığı ve uyutma işleminin devam ettiği bildirildi.



Ankara Üniversitesinden, İbn-i Sina Hastanesinde tedavisi süren Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada şunlar denildi:



Durum ciddiyetini koruyor.



Şuur kapalı, genel durum stabil, yaşamsal bulgular normal seyrediyor.



Nörolojik bulgular dünle aynı.



Beyin sapı refleksleri alınıyor.



Minimal de olsa olumlu gelişmeler var, kötüye gidiş yok.



Uyutulma işlemi, cihazlı solunum desteği, beyin koruma ve genel destek tedavisi devam ediyor.



CHP'DEN AÇIKLAMA



CHP Antalya Milletvekili Dr. Niyazi Nefi Kara, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin "artı" diyebilecekleri milimetrik pozitif gelişmeler olduğunu ancak bunu açıklamak için zamana ihtiyaç duyduklarını söyledi.



Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Kara, Baykal'ın tedavi gördüğü İbn-i Sina Hastanesi'nin bahçesinde bekleyen gazetecilere yaptığı açıklamada, Baykal'ın sağlık durumunu başından beri takip ettiklerini bildirdi.



Bu süreçte 72 saatin önemine dikkati çeken Kara, sorunun en hasarsız şekliyle atlatılması için baştan önlemler alındığını anımsattı.



"Beyin rahatlamaya başlamış durumda onu takip ediyoruz"



İlk ameliyatın girişimsel radyoloji operasyonu, ikincinin kan sulandırıcıların stendi koruması için kanamaya karşı alınan bir önlem olduğunu dile getiren Kara, şöyle konuştu:



"Kafatasından kemik parçasının alınıp, özel bir yerde korunması, beyne yer açılması, ödem dediğimiz şişliğin rahatlaması ve beyne zarar vermemesi için yapılmış bir işlemdi. Yine kan sulandırıcıları devam ediyordu çünkü stendi korumamız, yan etkileri minimalde tutmamız gerekiyor. Buna yönelik de cilt altına olan kanaması nedeniyle yeni bir girişimle bu boşaltıldı ve takibi başlandı. Dün itibarıyla koyduğumuz direnlerin çalıştığı ve artık gerek kalmadığı için çıkarıldı. Kafatası şu anda yumuşamaya başlamış durumda en azından beyin rahatlamaya başlamış durumda onu takip ediyoruz. Görüntüleme olarak bunlar daha rahatlamaya başlamış durumda. Refleks olarak iki gün öncesinde hepimizin yüreğini hoplatan tablodan bir çıkışımız oldu, artı yönde değerlendirdiğimiz. O sürecimiz devam ediyor."



"En az 15 kişilik akademik ekip başında"



Bu aşamadan itibaren akciğer, kalp, böbrek gibi bütün diğer organların beyne destek sağlamasının önemini vurgulayan Kara, bununla ilgili en az 15 kişilik akademik ekibin Baykal'ın başında sürekli takipte olduğunu bildirdi.



Bunların yanı sıra uzman, asistan, hemşireler ile tüm çalışanların Baykal'ın sağlık durumunu takip ettiğini dile getiren Kara, "Belki düne göre biraz daha olumlu bakabiliyoruz. Önümüze doğru bakabiliyoruz. Geriye dönüşü düşünmüyoruz. Böyle bir süreç var." değerlendirmesini yaptı.



Bu sürecin beyinle ilgili olgularda toparlanmasının zaman gerektirdiğine işaret eden Kara, "Hem ödem, hem kanamanın etkilerinin tamamen temizlenmesi uzunca bir süreç alacak. Herkes bekliyor, gönül istiyor hemen bir sonuç ama böyle bir sürecimiz yok. Uzun bir yolculuğumuz var. Uzun bir mücadelemiz var. Bu süreci Deniz Bey'in sağlıklı yapısı, önceden bildiğimiz kendisine çok iyi bakması, inatçı ruhu çok önemli. O ruhtur bizi ayakta tutan, o mücadele sürüyor. Bizim her başına gittiğimizde umutla ayrılıyoruz yanından." ifadesini kullandı.



Zamana ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Kara, mücadelelerini bütün ekip olarak sürdürdüklerini ve kendisinin de branşı olduğu için bu süreci birlikte yönettiklerini söyledi.



Kara, her an "olumlu"yu beklediklerinin altını çizerek, "En azından kötüye bir gidişimiz yok. Artı diyebileceğimiz milimetrik pozitif bir şeyler var ama bunu açıklamamız için zamana ihtiyacımız var. Devam edeceğiz. Belki daha günler, belki daha uzun sürecek bir mücadeledir bu. Nasıl bir bebek yavaş yavaş büyümeye başlar, doğar, emekler, adım atar, yürür beynin gelişimi de öyledir. Biz o süreci yaşayacağız ve umudumuzu koruyoruz. İnşallah hep beraber başaracağız." diye konuştu.



"Hayati risk olup olmadığı" sorusu üzerine Kara, yoğun bakımda tedavi gören bütün hastaların hayati riskinin bulunduğunu belirterek, "Tablonun biraz daha zamanla olumluya döneceğine inanıyorum. Tecrübelerimiz bunu gösteriyor." dedi.



"Kalıcı hasar olup olmayacağına" ilişkin bir soruya ise Kara, "Henüz çok erken bu riski şimdiden söylemek çok zor. Olacaktır ama ne olacağını, ne kadar olacağını bilmiyoruz. Nereyi ne kadar etkileyeceğini bilmiyoruz ama bildiğimiz bir tarafı çok sağlam beynin. Kafatasının içindeki o bölge bizim için çok önemliydi, konuşma merkezinin de olduğu. Diğer kuvvetle ilgili, bazı şeylerle ilgili olan bölümde hasarlanmalarımız var ama onun da ne kadarı kalacak, ne kadarı olacak onu zaman gösterecek." karşılığını verdi.