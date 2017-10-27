Eski CHP Genel Başkanı Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbiş, "Yaşamsal bulguları iyi. Solunumu kendine ait. Herhangi bir cihaz desteği yok. Deniz Bey yavaş yavaş komadan çıkıyor. Beyin ödemi çözüldükçe beyin toparlanıyor. Tepki veriyor. 'Elimizi sıkın' denildiğinde elimizi sıkabiliyor. 'Ayağınızı çekebilir misiniz?' dediğinizde de o yönde cevap veriyor, ayağını hareket ettiriyor" dedi

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin, "Yaşamsal bulguları iyi. Solunumu kendine ait. Herhangi bir cihaz desteği yok. Deniz Bey yavaş yavaş komadan çıkıyor." dedi.



Prof. Dr. İbiş, Deniz Baykal'ın tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Baykal'ın genel durumunun stabil olduğunu, yoğun bakımdaki tedavinin sürdüğünü belirten Prof. Dr. İbiş, "Yaşamsal bulguları iyi. Solunumu kendine ait. Herhangi bir cihaz desteği yok. Deniz Bey yavaş yavaş komadan çıkıyor. Beyin ödemi çözüldükçe beyin toparlanıyor. Bilinç de buna bağlı olarak yavaş yavaş açılıyor. Zaman zaman gözlerini açıyor, söyleneni anlıyor. Basit sözel komutları yerine getiriyor." bilgisini paylaştı.



Deniz Baykal'ın kol ve bacaklarında belirgin hareketlerin gözlemlediğini aktaran Prof. Dr. İbiş, yoğun bakımdaki takip ve tedavisinin süreceğini belirtti.



Herhangi bir komplikasyon gelişmediği takdirde iyileşme sürecinin devam edeceğine inandıklarını ifade eden Prof. Dr. İbiş, "Deniz Bey de biz de iyi yoldayız." dedi.



Sürecin sabırla takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. İbiş, "Sürecimiz, yoğun bakımdaki bulunma süreci, günler, haftalar alacaktır." diye konuştu.



"Tepki veriyor"



Prof. Dr. İbiş, bir gazetecinin, "Konuştuğunuzda tepki veriyor mu?" sorusu üzerine, "Tepki veriyor. 'Elimizi sıkın' denildiğinde elimizi sıkabiliyor. 'Ayağınızı çekebilir misiniz?' dediğinizde de o yönde cevap veriyor, ayağını hareket ettiriyor." yanıtını verdi.



İbiş, sürecin yavaş ilerlediğini ve bunun da normal olduğunu sözlerine ekledi.