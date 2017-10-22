Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Erkan İbiş, Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Deniz Bey'in şuuru kapalı. Beyin sapı fonksiyonları iyiye gidiyor.Beyin fonksiyonları güne gün daha iyiye gidiyor. Beynin toparlaması süreç alır, sabırla beklemek lazım.Elbette ki deniz Bey’in genel destek, cihazlı solunum desteği ve beyin desteği tedavileri devam ediyor. Kendi solunumunu yapacak durumda ama arkadaşlar fazla yorulmamaları için destek uyguluyorlar. Lütfen bizim yazılı ya da kamera karşısındaki açıklamalarımız dışındaki bilgilere itibar etmeyin. Doğrusunu bizden alırsınız. Lütfen onlara itibar etmeyin. Biz her konuyu şeffaf bir şekilde paylaşmaya devam edeceğiz.