CHP'de büyük kurultaya sayılı günler kala Yalova Milletvekili Muharrem İnce adaylığını açıkladı. Meclis'te yaptığı basın toplantı ile adaylığını duyuran İnce'yle birlikte aday sayısı 3'e çıktı. Kurultaya giderken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun işinin zorlaştığını belirtiyor. Ulusal Kanal, Almanya'da tedavisi süren Deniz Baykal'ın Kılıçdaroğlu'nu kabul etmediği bilgisine ulaştı

Yalova Milletvekili Muharrem İnce beklenen açıklamayı yaptı. CHP genel başkanlığına adaylığını koydu.



CHP'de genel başkanlık yarışı bu çıkışla bir adım ileri taşındı. Ümit Kocasakal'ın ardından İnce'nin de adaylığı açıklamasıyla birlikte 3-4 Şubat'ta yapılacak 36'ın Olağan Büyük Kurultayın aday sayısı 3'e çıktı. Diğer aday ise mevcut Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu.



Meclis'te düzenlediği basın toplantısıyla adaylığını açıklayan İnce'nin hedefinde mevcut yönetim vardı.



Adaylık için gerekli imza toplama çalışmalarına devam eden delege hesabı dışında da parti içindeki kuvvetli isimlerden destek arıyor.



Ulusal Kanal'ın edindiği bilgilere göre, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal Muharrem İnce'ye destek veriyor. Baykal, İnce'yi desteklediğini yakın çevresiyle de paylaşıyor.



Almanya'da tedavisi süren Baykal'ın desteğini almak isteyen mevcut Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise umduğunu bulamadığı öğrenildi. Baykal'ın hafta içinde Almanya'da temaslarda bulunan Kılıçdaroğlu'nun görüşme talebini geri çevirdiği belirtildi. Talebin geri çevrilmesinin nedeni ise, Kılıçdaroğlu’nun kamuoyunda tepki çeken Canan Kaftancıoğlu’nu İstanbul başkanlığı için desteklemesi.



Kulislerde, Almanya'daki CHP'lileri kabul eden Baykal'ın kurultay öncesi Kılıçdaroğlu ile aynı fotoğrafta yer almak istemediği konuşuluyor.



Bu arada Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın tedavisinin iyi gittiği öğrenildi.



HABER: ÜNSAL ERGEL

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