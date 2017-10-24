Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, 'Deniz Baykal'a yanlış tedavi uygulandığına' ilişkin iddialara ilişkin soruya yanıt verdi. Baykal'ın tedavisini baştan itibaren yetkin hekimlerin yaptığını belirten Demircan, "En doğru, en yerinde tedavi yapılmış ve devam ediyor" dedi.

Bakan Demircan, Mecliste basın mensuplarının sorusu üzerine, Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında günlük bilgi aldıklarını ifade etti. Baykal'ın beyin faaliyetlerinin korunması için uyutulmasının devam ettiğini aktaran Demircan, solunumunun da desteklendiğini söyledi. Baykal'ın beyin ödeminin gerilediğine, ağrılı uyarılara cevap vermesinin de olumlu bir gelişme olduğuna dikkati çeken Demircan, "Bu aşamada geriye gidiş yok olumlu istikamette gelişmeler gözleniyor " dedi.



'EN DOĞRU TEDAVİ YAPILMIŞ VE DEVAM EDİYOR'



Demircan, Baykal'a yanlış tedavi uygulandığına ilişkin iddialara ilişkin soruya, "Sayın Baykal, Türkiye'de en yetkin hekimlerin tedavisi altında. Baştan itibaren de hekimlerimiz bu konuda yetkin hekimler. Hekimlerin koyduğu endikasyonu, tedaviyi ancak o camia hekimler kendi arasında değerlendirebilir ki değerlendirmeler olumlu ve doğru... En doğru, en yerinde tedavi yapılmış ve devam ediyor." karşılığını verdi.