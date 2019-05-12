Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye yöneltilen tehditlerin arttığı bir ortamda Türk Silahlı Kuvvetleri, büyük bir tatbikata hazırlanıyor. "Deniz Kurdu-2019 Tatbikatı" pazartesi günü başlayacak. Tatbikata 25 binden fazla personelin katılması planlanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Mavi Vatan Tatbikatı'nda olduğu gibi yine büyük bir tatbikata hazırlanıyor.



Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, bu kez "Deniz Kurdu-2019 Tatbikatı"yla denizlerdeki gücünü gösterecek.



13-25 Mayıs tarihleri arasında yapılacak tatbikat Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz'de eş zamanlı olarak icra edilecek.



Tatbikatın amacı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı birlik, gemi ve deniz hava vasıtalarının harekâta hazırlık seviyesini artırmak.



Deniz kuvvetlerinin yanı sıra kara, hava ve sahil güvenlik komutanlığında da bazı unsurlar tatbikatta yer alacak. Toplam 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopter ile yaklaşık 25 bin 900 personelin katılması planlanıyor.



Tatbikat kapsamında yerli ve millî silah sistemleri ile yüksek süratli su üstü ve hava dronlarına atışlar, gemiden karaya çok namlulu roketatar atışları, güdümlü mermi atışları, denizaltı savunma harbi roketi atışları yapılacak.



31 yurtiçi ve 2 yurtdışı liman ziyareti yapılacak. Gemiler halkın ziyaretine açılacak, şehit aileleri ve gaziler gemilerde ağırlanacak.







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