Deniz Kuvvetleri 30 Ağustos’a hazır! 30 gemi 30 limanda halkın ziyaretine açılacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 15 gemiyle "İstanbul Boğaz Geçişi" ve 30 gemiyle 30 liman ziyareti yapılacağını bildirdi.

"BU BÜYÜK GURURA ORTAK OLMAK ÜZERE HALKIMIZI BEKLİYORUZ"

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "30 Ağustos 2026 tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 15 gemi ile İstanbul Boğaz Geçişi icra edilecek. Ayrıca 30 gemi ile 30 liman ziyareti icra edilecek ve gemilerimiz 10.00-17.00 saatlerinde halkımızın ziyaretine açılacak. Bu büyük gurura ortak olmak üzere tüm halkımızı gemilerimize bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, hangi gemilerin hangi limanları ziyaret edeceğine ilişkin bir görsel de yer aldı.

30 GEMİ, 30 LİMANI ZİYARET EDECEK

Buna göre ziyaret gerçekleştirecek gemiler ve limanlar şöyle sıralandı: TCG Türkeli, Sürmene'yi; TCG Yıldırım, Trabzon'u; TCG Kilimli, Sinop'u; TCG Preveze, Karadeniz Ereğli'yi; TCG Oruçreis, Dolmabahçe'yi; TCG Akçakoca, İğneada'yı; TCG Doğan, İzmit'i; TCG Tuzla, Yalova'yı; TCG Enez, Tekirdağ'ı; TCG Ayvalık, Erdek'i ziyaret edecek.

Listenin devamında TCG Gurbet Çanakkale'yi, TCG Karabiga Gökçeada'yı, TCG Poyraz Bozcaada'yı, TCG Rüzgar Foça'yı, TCG Mızrak İzmir'i, TCG Karşıyaka İzmir/Karşıyaka'yı, TCG Kalkan Çeşme'yi, TCG Yıldız Kuşadası'nı, TCG Kaş Didim'i ve TCG Zıpkın Bodrum'u ziyaret edecek.

Ege ve Akdeniz kıyılarında ise TCG Bora Marmaris'i, TCG Çanakkale Fethiye'yi, TCG Köyceğiz Kaş'ı, TCG Gür Antalya'yı, TCG Gaziantep Alanya'yı, TCG Bafra Mersin'i ve TCG İmbat Anamur'u ziyaret edecek. Kıbrıs'ta ise TCG Kdz. Ereğli Girne'yi, TCG Meltem Gazimağusa'yı, TCG Karpaz da İskenderun'u ziyaret edecek gemiler arasında yer alıyor.

BOĞAZ GEÇİŞİ SAAT 09.30'DA BAŞLAYACAK

Saat 09.30 ile 11.30 arasında 15 gemiyle gerçekleştirilecek İstanbul Boğaz geçişi kapsamında gemilerin 09.30'da Rumeli Feneri, 10.49'da Beşiktaş ve 11.06'da Kız Kulesi güzergahında seyir halinde olması planlanıyor.