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Deniz Kuvvetleri Komutanlığına FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının FETÖ ile irtibatlı olan 12'si aktif görevli 30 personeli hakkında gözaltı kararı aldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) irtibatlı olduğu gerekçesiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 12'si aktif görevde 30 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve örgütle irtibatlı oldukları gerekçesiyle 4 albay, 3 yarbay, 2 binbaşı, 7 yüzbaşı, 5 üsteğmen, 3 teğmen, 6 astsubay olmak üzere toplam 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğünce gözaltına alınan şüphelilerin 12'sinin aktif görevde olduğu, diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandığı belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #ankara
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