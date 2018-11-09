Doğu Akdeniz’de tansiyon yükselirken Ankara’dan art arda stratejik hamleler geliyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, dikey inebilen F-35B savaş uçağı alımı için talepnâme hazırladı. Pilotların eğitimi için Deniz Tayyare Okulu kuruldu.

Akdeniz'de ihlaller, tacizlere karşı Türkiye önlemlerini artırdı. Havadan ve denizden gereken önlemleri aldı.



Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, konuya ilişkin taleplerini ilgili makamlara bildirdi. F-35A modeli 100 adet jete ek olarak, uçak gemilerinde kullanılmak üzere dikey iniş yapabilen F-35B’lerden 16 adet sipariş verildi.



F-35B savaş uçaklarını deniz pilotları kullanacak. Bu kapsamda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nca ‘Deniz Tayyare Okulu’ kurularak pilot eğitimlerine başlandı. Okulda Deniz Kuvvetleri kendi jet pilotlarını eğitiyor. İlk etapta, ABD’den alınması planlanan 16 adet F-35B için pilot yetiştirilecek.



Millî uçak gemisi TCG Anadolu’ya destek için de ikinci uçak gemisi alınıyor. Bu kapsamda TCG Trakya’nın üretim süreci başlayacak. Bu süreçte TCG Anadolu’nun destek gemisi olarak hizmet vermek üzere bir uçak gemisinin de hazır alım yöntemiyle tedariki planlanıyor.



ulusal.com.tr