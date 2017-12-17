Poyrazköy ve Amirallere suikast kumpasında şehit olan Deniz Yarbay Ali Tatar ölümünün 8’inci yılında mezarı başında anıldı. Karşıyaka Mezarlığında düzenlenen anma törenine Ali Tatar’ın ailesi, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler katıldı. Anmada konuşan abi Ahmet Tatar “Adalet istiyoruz” dedi.

“Karanlığa bir nebze ışık olabilmek için gidiyorum” dedi. Onun ışık tuttuğu sevenleri, ona bir kez daha sahip çıktı.



Poyrazköy ve Amirallere suikast kumpasında şehit olan Deniz Yarbay Ali Tatar vefatının 8’inci yılında kabri başında anıldı.



Karşıyaka Mezarlığında düzenlenen anma törenine Ali Tatar’ın ailesi, kumpas mağdurları, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Aydınlık gazetesi yazarı Hikmet Çiçek, Vatan Partisi, CKD ve TGB yöneticileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından törende konuşan Ali Tatar’ın ağabeyi Ahmet Tatar adalet istediklerini söyledi.



Abi Tatar, Ali Tatar’ın FETÖ’ye karşı mücadelesini devraldıklarını ifade etti.



Ahmet Tatar’ın konuşmasının ardından Ali Tatar’ın mezarı başında erkanı yapıldı.







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