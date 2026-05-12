Deniz yetki alanları için kanun taslağı hazır!

Ankara Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi (DEHUKAM), Türkiye’nin deniz yetki alanlarını kapsayan kapsamlı bir kanun taslağı hazırladı. İlgili kurumların katkılarıyla olgunlaştırılan çalışmanın, kısa süre içinde yasalaşma sürecine girmesi bekleniyor.

Taslağa ilişkin düzenlenen üst düzey toplantıya; Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkan Vekili Çağrı Erhan, DEHUKAM Müdürü Mustafa Başkara ve çok sayıda akademisyen katıldı. Toplantıda konuşan Mustafa Başkara, çalışmanın Türkiye’nin güncel deniz politikalarıyla tam uyumlu biçimde hazırlandığını vurguladı. Başkara; deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ve bu alanlardaki tüm faaliyetlerin uluslararası hukuk çerçevesinde düzenleneceğini kaydetti.

HEDEF GERİLİM DEĞİL

Türkiye’nin deniz yetki alanlarına yönelik kapsamlı bir yasal düzenlemenin gerekliliğine dikkat çeken DEHUKAM Yönetim Kurulu Üyesi Yücel Acer, hazırlanan metnin bir "çerçeve kanun" niteliğinde olduğunu belirtti. Acer, düzenlemenin özellikle Ege Denizi’ndeki sorunların çözümüne katkı sağlamayı hedeflediğini ifade ederken, çalışmanın amacının Yunanistan ile yeni bir gerilim yaratmak olmadığını vurguladı.

TÜRKİYE ARTIK KURUCU AKTÖR

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkan Vekili Çağrı Erhan, deniz hukukunun küresel ölçekte sürekli gelişen yapısına işaret etti. Türkiye’nin bu alanda artık yalnızca bir uygulayıcı değil, aynı zamanda kurucu aktörlerden biri haline geldiğini savunan Erhan, hazırlanan metnin Türkiye’nin denizlere yönelik stratejik yaklaşımını net biçimde ortaya koyduğunu dile getirdi. Erhan, taslağın en kısa sürede resmi bir teklif haline getirilerek yasalaşacağına inandığını belirtti.