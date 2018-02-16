Bir yıldır Türkiye'de tutuklu bulunan Alman Die Welt Muhabiri Deniz Yücel serbest bırakıldı. Yücel, 2017 şubat ayında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "terör propagandası" yapmak suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Türkiye ile Almanya arasında gerginlik yaratan Die Welt Gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in tutukluluk hali, sona erdi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yücel hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Mahkeme Yücel'in tahliyesi karar verdi.



Bir yıldır Türkiye'de halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "terör propagandası" yapmak suçuyla tutuklu olan Yücel'in tahliyesini Alman Dışişleri Bakanlığı da doğruladı.



Türk ve Alman vatandaşı olan Yücel'in tutukluluğu Başbakan Binali Yıldırım ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in görüşmesinde de gündeme gelmişti.

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Berlin'de biraraya geldi. İki Başbakan görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.



Basın toplantısında Merkel, konuşmasına Deniz Yücel davası ile başlamıştı.

"Bu davanın önem taşıdığını yineledim. Almanya olarak darbe girişimini kınadığımızı tekrar söyledim. Hukuk devleti ilkelerine sadık kalınması gerektiğini söyledim. Sayın Başbakan ve Erdoğan ile sıkı temasımızı korumak zorundayız."



Başbakan Binali Yıldırım da Alman ARD televizyonunda katıldığı Tagesthemen programında Deniz Yücel hakkında "Kısa sürede bir gelişme olacağı kanaatindeyim" demişti.





ulusal.com.tr