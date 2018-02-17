Almanya Başbakanı Merkel'ın "Bizim için çok önemli" diyerek salıverilmesini istediği Deniz Yücel, hakkında verilen jet tahliye kararı sonrası jet hızıyla Türkiye'den kaçırıldı. Yücel, Almanya'dan gönderilen özel jetle akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı'ndan yurdu terk etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından tahliye edilen Deniz Yücel, Jet hızıyla Türkiye'den ayrıldı.



Yücel, Almanya Başkonsolosluğu aracıyla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminaline götürüldü. Burada kendisini bekleyen, Almanya'dan getirilen özel jete bindirilen Yücel, saat 20.40'ta İstanbul üzerinden yurdu terk etti. Yücel'i taşıyan uçak saat 23:40'da Berlin havalimanı'na indi.



İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, tensip zaptıyla Yücel'in tahliyesine karar vermişti.



Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 27 Şubat 2017'de tutuklanarak, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ne konulmuştu.







ulusal.com.tr