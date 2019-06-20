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DenizBank, QNB Finansbank ve TEB tek ATM platformunda birleşti

Kamu bankalarının ardında üç özel banka da ücretsiz ortak ATM dönemine başladı. Söz konusu bankaların müşterileri ATM'lerden ücretsiz işlem yapabilecek.

DenizBank, QNB Finansbank ve TEB tek ATM platformunda birleşti

Üç özel banka ortak ATM dönemi başladı. DenizBank, QNB Finansbank ve TEB tek ATM platformunda birleşti.

Buna göre ayda 3 kez ile sınırlı olmak üzere söz konusu bankaların müşterileri ATM'lerde ücretsiz işlem yapabilecekler.

Kamu bankaları da 2018 yılında yaptıkları anlaşma ile birlikte ortak ATM uygulamasına geçmişti.

Yapılan anlaşmaya göre farklı ATM'lerden yapılan işlemler için artık herhangi bir ücret alınmayacak.


ulusal.com.tr

Etiketler; #DenizBank #QNB Finansbank #TEB #ATM
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