Denizci üniformasını giydiler, yemin ettiler. Tören sonrası da asker oldular.
Beykoz Anadolukavağında bulunan İstanbul Boğaz Komutanlığı'nda engelliler haftası nedeniyle temsili askerlik eğitimi yemin töreni yapıldı. Törene engelli gençler ailleleri ile birlikte katıldı.
Törende konuşan Deniz Kurmay Kıdemli Albay Ali Kibar, "özveriyle yetiştirdiğimiz gençlerimizle gurur duyuyoruz" dedi.
Tören sonrası askerlik yaşı gelen beş engelli gence tören sonrası bir de terhis belgelerini takdim edildi.
Terhis olan askerler kadar aileleri de heyecanlıydı.
ulusal.com.tr
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